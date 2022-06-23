Эндокринолог назвала важный признак здоровья всего организма

«Все остальные варианты — не норма! Работа кишечника — это очень чуткий индикатор здоровья. С калом из организма эвакуируются токсины. Если это не происходит вовремя, отравляющие вещества всасываются через слизистую и попадают в кровоток», — объясняет эксперт.

Здоровый человек каждое утро ходит в туалет, чтобы опорожнить кишечник. Именно с этого должен начинаться день.Если токсины и другие продукты распада обратно попали в кровь, о стабильном хорошем самочувствии можно забыть. Интоксикация может обернуться вздутием, головной болью, тошнотой, повышенной утомляемость, постоянной тяжестью в животе. Хронические запоры чреваты геморроем.Доктор отмечает, что если вы ходите в туалет по-большому один раз в два или в три дня — это не нормально! Более того, это говорит о том, что в организме есть проблемы и их надо срочно решать. Причем не с помощью слабительных. Их можно использовать единоразово в экстренных случаях.Решать проблему надо комплексно: наладить отток желчи (от этого зависит перистальтика кишечника), добавить в пищу больше клетчатки и пищевых волокон (овощи, зелень, отруби).Также обязательно наладить питьевой режим и пить достаточное количество воды в течение дня.