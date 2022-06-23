Чистка от паразитов: всегда ли она нужна?

«Американские ученые подтверждают, что в развитых странах, где с паразитами успешно борются, уровень заболеваемости аллергиями неуклонно возрастает. Паразиты защищают хозяина от аутоиммунных заболеваний. Но, конечно, не все паразиты одинаково полезны», — говорит эксперт.

В последнее время стало очень модно проводить всевозможные антипаразитраные чистки. Этому посвящено огромное количество статей у блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни.На полках аптек и магазинов появилось много добавок, бадов и травяных сборов для таких чисток.Причем иногда люди объявляют войну паразитам в целях профилактики, даже не зная точно, есть ли у них эти самые паразиты.К примеру, аскаридоз может спровоцировать развитие астмы. А лямблиоз при определенных условиях может стать причиной появления акне, угрей и проблем со стулом.Такими условиями является избыток углеводов в рационе и дефицит белков. Благоприятна для паразитов и пониженная кислотность желудка, особенно в паре с нарушенным оттоком желчи.Специалист обращает внимание, что без видимых причин и реальных медицинских показаний не нужно пить препараты для антипаразитарной чистки. Такая бесконтрольная чистка может в некоторых ситуациях только навредить вашему здоровью.