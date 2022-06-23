Чистка от паразитов: всегда ли она нужна?
Гастроэнтеролог Яна Прудникова объяснила, почему антипаразитарные чистки нужны не всем и не всегда.
В последнее время стало очень модно проводить всевозможные антипаразитраные чистки. Этому посвящено огромное количество статей у блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни.
На полках аптек и магазинов появилось много добавок, бадов и травяных сборов для таких чисток.
Причем иногда люди объявляют войну паразитам в целях профилактики, даже не зная точно, есть ли у них эти самые паразиты.
«Американские ученые подтверждают, что в развитых странах, где с паразитами успешно борются, уровень заболеваемости аллергиями неуклонно возрастает. Паразиты защищают хозяина от аутоиммунных заболеваний. Но, конечно, не все паразиты одинаково полезны», — говорит эксперт.
К примеру, аскаридоз может спровоцировать развитие астмы. А лямблиоз при определенных условиях может стать причиной появления акне, угрей и проблем со стулом.
Такими условиями является избыток углеводов в рационе и дефицит белков. Благоприятна для паразитов и пониженная кислотность желудка, особенно в паре с нарушенным оттоком желчи.
Специалист обращает внимание, что без видимых причин и реальных медицинских показаний не нужно пить препараты для антипаразитарной чистки. Такая бесконтрольная чистка может в некоторых ситуациях только навредить вашему здоровью.
Яна Прудникова
Здоровье
Гастроэнтеролог, диетолог
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