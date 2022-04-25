Дерматолог объяснил, почему чистка при акне противопоказана

«Акне — воспалительное заболевание кожи, которое можно пролечить. Но ни в одних рекомендациях (кроме интернет-обещаний косметологов) чистка не прописана, как возможная терапия акне или хотя бы метод воздействия на одно из четырех звеньев патогенеза», — говорит эксперт.

Столкнувшись с проблемой акне, многие отправляются прямиком на чистку к косметологу, не догадываясь, что этой процедурой могут себе только навредить.Чистка, как механическая, так и комбинированная, могут дать только косметический поверхностный эффект. Чистка не является ни медицинской процедурой, ни методом лечения.Более того, уверяет доктор, при активной стадии воспалительного процесса чистка способна даже навредить. Кожа на лице слишком нежная, и любая травматизация лишь усугубит и без того неприглядную ситуацию. Атрофические рубцы после такой процедуры появятся с высокой долей вероятности.Косметическая чистка в сравнении с механической не так вредна и опасна, однако методом лечения акне она также не является. Все дело в том, что никакая чистка не устранит причину появления акне, она работает только с проявленными на коже симптомами.