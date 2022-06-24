Как начинать день, чтобы сохранить здоровье и молодость?

«Здоровое тело всегда вам напомнит желанием потянуться! Но во взрослой жизни, наполненной стрессами, мы забываем это делать. Или просто не слышим свое тело. Утренние потягивания играют важнейшую роль для организма», — утверждает эксперт.

Как начинается ваш день? Давно делали зарядку с утра? Если нет времени на полноценную зарядку, то хотя бы потянитесь. Это поможет проснуться и придаст вам бодрости.Ночью наше тело достаточно долго находится в одном положении, из-за этого кровообращение в некоторых участках нарушается, ткани и органы хуже снабжаются кислородом и питательными веществами.Особенно важно размяться перед утренним подъемом с кровати тем, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами. Этим людям вскакивать резко запрещено! Есть риск инсульта и инфаркта.Легкие и мягкие потягивания помогут привести в тонус мышцы, запустить процессы кровообращения после сна, предотвратить застойные явления в тканях, в конце концов — сделать пробуждение максимально комфортным. Легкая разминка (даже лежа в постели) поможет ускорить обмен веществ, запустит мозг и нервную систему.⠀Вы сразу заметите, как настроение повысится, появится энергия и бодрость. Достаточно нескольких минут, чтобы весь организм проснулся и подготовился к активной деятельности в течение дня.Старайтесь тянуться в разные стороны, уделите внимание каждому участку тела. Также с утра хорошо работают прыжки на месте. Такая зарядка поможет активизировать лимфу.