Как начинать день, чтобы сохранить здоровье и молодость?
Нутрициолог Любовь Пищалкина рассказала, как правильно выстроить распорядок дня и с чего начинать утро.
Как начинается ваш день? Давно делали зарядку с утра? Если нет времени на полноценную зарядку, то хотя бы потянитесь. Это поможет проснуться и придаст вам бодрости.
«Здоровое тело всегда вам напомнит желанием потянуться! Но во взрослой жизни, наполненной стрессами, мы забываем это делать. Или просто не слышим свое тело. Утренние потягивания играют важнейшую роль для организма», — утверждает эксперт.
Ночью наше тело достаточно долго находится в одном положении, из-за этого кровообращение в некоторых участках нарушается, ткани и органы хуже снабжаются кислородом и питательными веществами.
Особенно важно размяться перед утренним подъемом с кровати тем, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами. Этим людям вскакивать резко запрещено! Есть риск инсульта и инфаркта.
Легкие и мягкие потягивания помогут привести в тонус мышцы, запустить процессы кровообращения после сна, предотвратить застойные явления в тканях, в конце концов — сделать пробуждение максимально комфортным. Легкая разминка (даже лежа в постели) поможет ускорить обмен веществ, запустит мозг и нервную систему.⠀
Вы сразу заметите, как настроение повысится, появится энергия и бодрость. Достаточно нескольких минут, чтобы весь организм проснулся и подготовился к активной деятельности в течение дня.
Старайтесь тянуться в разные стороны, уделите внимание каждому участку тела. Также с утра хорошо работают прыжки на месте. Такая зарядка поможет активизировать лимфу.
Любовь Пищалкина
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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