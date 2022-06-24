Педиатр рассказала, как правильно вводить мясо в прикорм для ребенка

«Менее аллергенными считаются мясо кролика или индейки, далее постной свинины, ягнятины, телятины. Начинать надо с одного вида мяса, постепенно с небольшого количества (буквально пол-ложки), смешав его с небольшим количеством каши или овощного пюре», — говорит эксперт.

Мясо — важный элемент прикорма. Это источник железа, витаминов группы В и ряда ценных минералов (магния, цинка, селена).Если аллергии не обнаружилось, можно увеличивать объем, постепенно за неделю доведя его до 6 чайных ложек. К году доля мяса в прикорме может достигать 80 г.Ближе к 12 месяцам можно давать ребенку фрикадельки, но мясо желательно пропустить через мясорубку дважды. Прикорм вводим, когда ребенок здоров, хорошо себя чувствует и ни на что не жалуется.Почему в приоритете мясо кролика? Во-первых, оно усваивается организмом на 90%. Во-вторых, является лидером по содержанию витаминов и полезных минералов (витамин С, витамины группы В, никотиновая кислота, фосфор, кобальт, калий, фтор и марганец).Присутствие мяса кролика в рационе на постоянной основе дает возможность нормализовать белковый и жировой обмен.