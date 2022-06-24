Остеопороз: профилактика и факторы риска

«Остеопороз — это длительное изменение структуры костной ткани, оно может протекать десятилетиями, поэтому важно вовремя диагностировать болезнь. У пациентов старше 50 лет почти в 50% случаев уже есть первые изменения костной ткани», — говорит эксперт.

Третья часть населения в возрасте старше 50 лет страдает от остеопороза. Именно эта патология является причиной частых переломов в этом возрасте.Опасность в том, что долгие годы человек может даже не подозревать, что процесс уже запущен. Болезнь дает о себе знать, когда изменения в костной ткани уже произошли и хрупкость повышена.Чем это опасно? Тем, что даже падение с высоты своего роста может быть чревато очень тяжелыми переломами. Особенно, если речь идет о переломе шейки бедра или бедренной кости. Восстановиться полностью иногда уже невозможно.Доктор отмечает, что женщины страдают от остеопороза чаще, чем мужчины — 34% и 27% соответственно. Это объясняется снижением синтеза половых гормонов с возрастом.Факторами риска для развития остеопороза являются климакс, дефицит магния, аутоиммунные заболевания, лишний вес, диабет, тиреотоксикоз.Для профилактики остеопороза на ранних стадиях рекомендуется принимать кальций, витамин D, магний. Иногда необходимо медикаментозное лечение.Перед приемом препаратов обязательно проконсультируйтесь с доктором. Бесконтрольный прием кальция чреват его отложением в почках и сосудах.