Сердечный приступ: 5 нетипичных симптомов, которые могут проявиться «за месяцы»
Симптомы сердечного приступа, такие как боль в груди, могут появиться внезапно и с огромной силой. Однако существует множество «нетипичных» симптомов, которые могут проявляться «за месяцы или даже дольше» до потенциально смертельного события.
Сердечный приступ — это неотложная медицинская помощь, при которой происходит внезапная потеря кровотока в части сердечной мышцы. Самый очевидный предупредительный знак — мучительная боль в груди — может сигнализировать о сердечном приступе. Однако существует множество «нетипичных» симптомов, которые могут проявиться за месяцы, если не за годы до сердечного приступа.
«У некоторых людей симптомы могут проявиться за несколько месяцев или даже дольше, прежде чем произойдет сердечный приступ», — объяснил врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
По словам доктора, большинство пациентов испытывают несколько типичные симптомы, такие как иррадиирующая боль в груди, тяжесть или дискомфорт, учащенное сердцебиение, холодный пот и одышка.
"Тихий" сердечный приступ: 5 признаков, которые можно принять за что-то менее серьезное
Тем не менее, по его словам, у значительного меньшинства пациентов, в основном у женщин, наблюдается множество «нетипичных» симптомов.
Симптомы:
- Усталость
- Общее чувство беспокойства
- Смутный дискомфорт
- Боль в спине или животе
- Снижение выносливости
«Оба типа симптомов могут возникнуть за несколько месяцев до того, как произойдет настоящий сердечный приступ».
Как реагировать на сердечный приступ
«Важно, чтобы вы немедленно получили медицинскую помощь. Не беспокойтесь о том, что вы потратите время парамедиков — сердечный приступ требует неотложной медицинской помощи».
Исследования показывают, что женщины, как правило, не так быстро распознают симптомы как признак сердечного приступа.
Ранее Медикфорум писал о риске тромбоза.
Оставить комментарий