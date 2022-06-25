Сердечный приступ: 5 нетипичных симптомов, которые могут проявиться «за месяцы»

«У некоторых людей симптомы могут проявиться за несколько месяцев или даже дольше, прежде чем произойдет сердечный приступ», — объяснил врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Усталость

Общее чувство беспокойства

Смутный дискомфорт

Боль в спине или животе

Снижение выносливости

«Оба типа симптомов могут возникнуть за несколько месяцев до того, как произойдет настоящий сердечный приступ».

Как реагировать на сердечный приступ

«Важно, чтобы вы немедленно получили медицинскую помощь. Не беспокойтесь о том, что вы потратите время парамедиков — сердечный приступ требует неотложной медицинской помощи».