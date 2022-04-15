5 нетипичных признаков сердечного приступа, которые легко пропустить
Сердечный приступ многие представляют себе как в сценах в кино. Человек внезапно хватается за грудь, пошатывается и драматично падает. Но в реальной жизни сердечный приступ гораздо менее театральный, многие люди даже не понимают, что случилось.
По данным исследования, опубликованного в журнале Circulation, почти половина всех сердечных приступов — 45 % — не вызывают таких симптомов как боль в груди или в левой руке. Врачи называют их «тихими». А по данным Кливлендской клиники, это число еще выше — от 50 до 80 %. Хотя в некоторых случаях сердечный приступ может пройти бессимптомно, обычно есть некоторые сигнальные флажки. Просто важно о них знать, чтобы заметить вовремя.
ОдышкаОдышку хотя бы раз в жизни испытывали все. Но она может сигнализировать и о сердечном приступе. Этот признак особенно часто проявляется у женщин. Если у вас появилась одышка без физической нагрузки — это повод обратиться к врачу.
Расстройство желудка или изжогаТолько что перекусили острой едой или фастфудом? Желудок может отреагировать расстройством и изжогой. Но по данным клиники Мэйо, расстройство желудка может быть вызвано снижением притока крови из-за сердечного приступа. Порой за изжогу принимается именно боль в сердце.
Боль в челюсти и / или горлеБоль в груди, отдающая в левую руку, является классическим симптомом сердечного приступа. Но он может проявляться болью и в других местах — в челюсти или горле. По данным специалистов, она может ощущаться как сильная зубная боль.
ПотливостьЖаркий день или занятие в тренажерном зале заставляют нас потеть. Женщины сталкиваются с ночными приливами в период менопаузы. Но если у вас повысилась потливость и вы чувствуете дискомфорт в груди, руке, шее или челюсти, обратитесь в больницу. Исследование, проведенное Иллинойским университетом в Чикаго, показало, что чрезмерное потоотделение в сочетании с любой болью в этих областях может быть признаком сердечного приступа .
Чувство тревогиПорой все мы чувствуем тревогу. Но если вы не можете определить ее причину, стоит проверить сердце. По словам Роберта Лагера, доктора медицинских наук, «общее состояние дискомфорта» и «общее чувство тревоги» могут указывать на тихий сердечный приступ.
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Роберт Лагер
Здоровье
Доктора медицинских наук, кардиолог
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