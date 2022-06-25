8 способов, как начать пить воду чаще

«Вода является основным элементом жизни, а значит, нужна нашему организму так же, как воздух. Вода выводит токсины и шлаки из организма, помогает нашему пищеварению, поддерживает иммунитет в тонусе, увлажняет кожу», — говорит эксперт.

О том, что нужно каждый день выпивать достаточное количество жидкости, знают все. А вот на деле заставить себя пить воду некоторые не могут.Если захотелось есть, сначала выпейте воды. Иногда мы путаем чувство голода и чувство жажды.Сделайте так, чтобы потребление воды стало удобным и даже приятным процессом. Купите красивый графин, заведите персональный стакан для воды.Возьмите за привычку выпивать один стакан чистой воды в течение дня: после пробуждения, перед выходом из дома, перед сном и так далее.После каждого похода в туалет старайтесь выпивать стакан воды.Всегда держите бутылку с водой под рукой, в доступном месте, даже когда занимаетесь обычными домашними делами или просто смотрите телевизор.Объедините питье воды с каким-то ежедневным занятием, например, с зарядкой. Выпивайте стакан до и после.Установите на телефон приложение, которое будет напоминать о том, что нужно периодически пить воду, задайте время напоминания.Не позволяйте себе пить другие напитки, пока не выпьете 2-4 стакана воды. После этого вам уже не так сильно будет хотеться пить чай или кофе.