Эндокринолог объяснил, зачем соблюдать водный баланс

Доктор-эндокринолог Дмитрий Захаров рассказал, как приучить себя пить воду и почему для организма так важен водный баланс.

Мы — то, что мы пьем. Наше тело примерно на 70% состоит из воды. Благодаря воде, в клетки организма поступают питательные вещества и выводятся токсины. В идеале соотношение между объемом жидкости, которая поступила в организм и которую он израсходовал и вывел наружу, должно равняться нулю.

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«Ощущение жажды и сухость во рту — признак острой нехватки воды. Желательно пить воду еще до наступления чувства жажды. Оптимальный дневной объем у каждого свой из расчета: 30-40 мл воды на кг веса. То есть, если ваш вес 70 кг, нужно выпивать, как минимум, 2 литра воды ежедневно», — говорит специалист.





Если вы интенсивно занимаетесь спортом или вам предстоят другие тяжелые физические нагрузки, норму нужно увеличить до 40-50 мл на килограмм веса. Также это правило действует при жаркой погоде.





Важно: пить нужно чистую фильтрованную воду, а не кипяченную — в ней слишком много ионизированного кальция, который вреден для сосудов.





Чтобы не забывать пить в течение дня, установите на телефон мобильное приложение, которое будет время от времени напоминать. Старайтесь изо дня в день увеличивать объем воды, который вы пьете.

Тем, кто не любит пить воду, бывает сложно завести новую привычку. Чтобы облегчить привыкание, доктор советует всегда иметь воду под рукой. Заведите для этого персональную емкость и носите с собой.Если вкус обычной воды по началу будет неприятен, можно добавлять в нее дольки лимона, листочек мяты, ломтик огурца или несколько ягод (по вкусу).