Доктор объяснил, в чем разница между артрозом и артритом

«Это весьма распространенные болезни. Они относятся к разряду хронических и дегенеративных болезней, и, к сожалению, излечиться от них полностью нельзя. Есть паллиативные лекарственные средства, которые уменьшают воспаление и облегчают боль», — говорит эксперт.

Сегодня эти патологии становятся все более часто встречающимися, причем как среди мужчин, так и среди женщин.При артрите воспалительный процесс происходит во всем организме, при артрозе — только в пораженном суставе.Артрит развивается в суставе воспаления. Артроз начинается после воспаления, постепенно увеличивая область поражения.Симптомы также отличаются. Артрит отличается болью при прикосновении, опухлостью сустава. Болезненные ощущения могут возникать как при движении, так и в покое.При артрозе боль появляется преимущественно при нагрузках, в состоянии покоя все нормально. Дискомфорт сопровождается хрустом в суставе.При артрите обычно возникает утренний отек, двигаться из-за этого трудно. Однако примерно через час после пробуждения и расхаживания трудности с передвижением проходят.Артроз отличается непрерывными болями, особенно в начале ночи. Часто имеет место деформация сустава.