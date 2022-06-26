Доктор объяснил, в чем разница между артрозом и артритом
Доктор Владимир Эни Олорунда объяснил, в чем разница между распространенными заболеваниями суставов.
Сегодня эти патологии становятся все более часто встречающимися, причем как среди мужчин, так и среди женщин.
«Это весьма распространенные болезни. Они относятся к разряду хронических и дегенеративных болезней, и, к сожалению, излечиться от них полностью нельзя. Есть паллиативные лекарственные средства, которые уменьшают воспаление и облегчают боль», — говорит эксперт.
При артрите воспалительный процесс происходит во всем организме, при артрозе — только в пораженном суставе.
Артрит развивается в суставе воспаления. Артроз начинается после воспаления, постепенно увеличивая область поражения.
Симптомы также отличаются. Артрит отличается болью при прикосновении, опухлостью сустава. Болезненные ощущения могут возникать как при движении, так и в покое.
При артрозе боль появляется преимущественно при нагрузках, в состоянии покоя все нормально. Дискомфорт сопровождается хрустом в суставе.
При артрите обычно возникает утренний отек, двигаться из-за этого трудно. Однако примерно через час после пробуждения и расхаживания трудности с передвижением проходят.
Артроз отличается непрерывными болями, особенно в начале ночи. Часто имеет место деформация сустава.
Владимир Эни-Олорунда
Здоровье
Врач мануальной, физио- и рефлексо-терапии, массажист
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