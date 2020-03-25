Карантин и самоизоляция - это не одно и то же: юрист объяснил почему

В указе Роспотребнадзора, который обязывает прибывших из-за границы оставаться дома в течение двух недель, указывается именно домашний карантин, а не самоизоляция. Другими словами, карантин - это обязательный к исполнению режим, а самоизоляция может производиться по желанию человека.Нарушителя карантинного режима могут приговорить к году лишения свободы, штрафу в размере 80 тысяч рублей, а также к 360 часам исправительных работ. Но, если из-за нарушителя кто-то заболел и умер, тогда он может сесть в тюрьму на пять лет.