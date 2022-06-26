Что такое анемия и что надо принимать для профилактики?
Нутрициолог Елена Суханова рассказала об опасных последствиях анемии и о том, какие меры профилактики помогут ее предотвратить.
От анемии страдает огромная часть населения, хотя многие об этом даже не догадываются.
«Анемия — это когда эритроцитов в крови меньше, чем нужно или когда эритроциты мелкие, и как следствие, и гемоглобина меньше, чем нужно», — говорит эксперт.
Анемия опасна не сама по себе, а теми последствиями и рисками, которые она несет для организма.
Это в первую очередь кислородное голодание тканей, которое чревато не только постоянной слабостью и снижением уровня энергии, но и повышением риска смертности в перспективе.
Анемия часто является предшественницей болезни Альцгеймера и других патологий, в том числе печени, щитовидки, суставов. Встречаются и нарушения психического характера — от раздражительности до депрессии. Ухудшаются когнитивные функции (память, концентрация внимания).
Помимо нехватки железа в организме, у анемии есть еще одна причина — дефицит витаминов группы В, в частности витамина В12.
Для диагностики и выявления сдаем общий анализ крови, смотрим эритроциты (должны быть выше середины референсных значений), гемоглобин (для женщин норма 130 г/л и выше, для мужчин — 135 г/л и выше).
Дополнительно проверяем ферритин (должен быть не меньше значения вашего веса).
Елена Суханова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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