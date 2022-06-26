Что такое анемия и что надо принимать для профилактики?

«Анемия — это когда эритроцитов в крови меньше, чем нужно или когда эритроциты мелкие, и как следствие, и гемоглобина меньше, чем нужно», — говорит эксперт.

От анемии страдает огромная часть населения, хотя многие об этом даже не догадываются.Анемия опасна не сама по себе, а теми последствиями и рисками, которые она несет для организма.Это в первую очередь кислородное голодание тканей, которое чревато не только постоянной слабостью и снижением уровня энергии, но и повышением риска смертности в перспективе.Анемия часто является предшественницей болезни Альцгеймера и других патологий, в том числе печени, щитовидки, суставов. Встречаются и нарушения психического характера — от раздражительности до депрессии. Ухудшаются когнитивные функции (память, концентрация внимания).Помимо нехватки железа в организме, у анемии есть еще одна причина — дефицит витаминов группы В, в частности витамина В12.Для диагностики и выявления сдаем общий анализ крови, смотрим эритроциты (должны быть выше середины референсных значений), гемоглобин (для женщин норма 130 г/л и выше, для мужчин — 135 г/л и выше).Дополнительно проверяем ферритин (должен быть не меньше значения вашего веса).