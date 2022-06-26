Гепатолог рассказал, как правильно восполнять дефицит железа

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Гепатолог Сергей Вялов объяснил, какие факторы необходимо учитывать при восполнении дефицитов железа. 

Железо — крайне важный элемент для здоровья нашего организма, поэтому необходимо постоянно поддерживать его на уровне. Иначе ткани и клетки начнут страдать от нехватки питания и кислорода. 

«Железо участвует в создании эритроцитов. А они содержат гемоглобин, который как раз и доставляет кислород по всем нашим клеткам», — говорит эксперт. 

Сложность в том, что наш организм не умеет самостоятельно производить железо. Поэтому его запасы нужно постоянно пополнять извне. Железа, которое поступает внутрь с пищей, зачастую не хватает. 

Особенно часто с такой проблемой сталкиваются вегетарианцы и поклонники строгих диет, которые серьезно во всем себя ограничивают. 

При дефиците железа мы чувствуем себя вяло, ни на что не хватает сил, могут беспокоить головные боли и выпадение волос. 

При появлении таких симптомов многие начинают просто принимать препараты железа, но и после этого лучше не становится. А все дело в том, что железо необходимо для поддержания жизнедеятельности не только нам, но и бактериям, которые живут в нашем кишечнике. 

Дефицит железа повышает смертность при инфаркте


Получая подпитку, они начинают активно размножаться. Внешне это проявляется в виде вздутия и газообразования. 

Дефицит железа в организме может быть симптомом опасных заболеваний


Поэтому прежде, чем начинать принимать препараты железа, обязательно сдайте анализы, чтобы точно понимать свой уровень дефицита и подобрать оптимальную дозировку.
Сергей Вялов
Сергей Вялов
Здоровье
Гастроэнтеролог, гепатолог
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