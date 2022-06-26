Гепатолог рассказал, как правильно восполнять дефицит железа

«Железо участвует в создании эритроцитов. А они содержат гемоглобин, который как раз и доставляет кислород по всем нашим клеткам», — говорит эксперт.

Железо — крайне важный элемент для здоровья нашего организма, поэтому необходимо постоянно поддерживать его на уровне. Иначе ткани и клетки начнут страдать от нехватки питания и кислорода.Сложность в том, что наш организм не умеет самостоятельно производить железо. Поэтому его запасы нужно постоянно пополнять извне. Железа, которое поступает внутрь с пищей, зачастую не хватает.Особенно часто с такой проблемой сталкиваются вегетарианцы и поклонники строгих диет, которые серьезно во всем себя ограничивают.При дефиците железа мы чувствуем себя вяло, ни на что не хватает сил, могут беспокоить головные боли и выпадение волос.При появлении таких симптомов многие начинают просто принимать препараты железа, но и после этого лучше не становится. А все дело в том, что железо необходимо для поддержания жизнедеятельности не только нам, но и бактериям, которые живут в нашем кишечнике.Получая подпитку, они начинают активно размножаться. Внешне это проявляется в виде вздутия и газообразования.Поэтому прежде, чем начинать принимать препараты железа, обязательно сдайте анализы, чтобы точно понимать свой уровень дефицита и подобрать оптимальную дозировку.