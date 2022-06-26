Полипы и загибы в желчном: как от них избавиться?

«Полип — это гиперплазия (разрастание) слизистой оболочки пузыря. Могут быть крупные, до 2 см, и мелкие — 1 мм. Одиночные и множественные. Известны случаи озлокачествления полипов», — говорит эксперт.

Изначально полипы — это доброкачественное образование, однако несмотря на это, они тоже могут доставить немало проблем.Факторов, которые способствуют появлению полипов в желчном пузыре, достаточно много. Это и застой желчи, и возникающие на этом фоне хронические воспаления. Также разрастанию полипов способствуют паразиты.Дефицит витаминов (в частности В, Д и йода) также создает благоприятную почву для образования полипов. Сюда же можно отнести обмен веществ и нарушения в работе печени.Косвенными симптомами, которые могут сигнализировать о появлении проблем, являются тошнота, рвота, отрыжка. Могут возникать болезненные ощущения в правом подреберье. В запущенных случаях — желтуха.Полипы опасны в первую очередь тем, что они имеют свойство трансформироваться в онко-патологии. Поэтому лучшее средство в данном случае — профилактика. И в большей степени это касается поддержанию нормальных функций печени и желчного.Загибы и перетяжки в желчном — еще одна часто встречающаяся проблема. Поскольку желчный — это мышечный орган, место перекрута может меняться. Чаще всего перегибы в желчном пузыре возникают из-за неправильного режима питания, в результате воспалений, из-за пассивного образа жизни, сбоя метаболизма.Если перегиб в одном месте сохраняет долгое время, желчь застаивается, из нее начинают формироваться камни. Диагностировать перегиб наощупь нельзя. Его можно обнаружить только с помощью УЗИ.