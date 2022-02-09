Врач назвал причины и опасности возникновения полипов в матке

«Слизистая матки — эндометрий — это очень активная ткань (за две недели цикла он вырастает в 5 раз в норме!). Но и в климактерическом периоде, когда нет циклических изменений в эндометрии, они тоже могут возникать», — предупредил врач.

По словам специалиста, новообразования являются одной из наиболее частых проблем в здоровье женщины. Они могут располагаться в шеечном канале, полости матки или ее трубных углах матки.Основной причиной появления полипов выступают воспалительный заболевания, однако нередки случаи, когда их образование вызвано гиперэстрогенией, то есть повышенной активности женских половых гормонов. Такие полипы называются аденоматозными и представляют собой предраковое состояние.В постменопаузе основными факторами роста полипов являются различные эндокринные нарушения, гормонотерапия на протяжении длительного периода, воспалительные процессы в матке, а также опухоли яичников.Кроме того, гинеколог подчеркнул - жить с полипами нельзя, они в обязательном порядке должны быть удалены. Это связано с тем, что каждое новообразование потенциально может содержать раковые клетки, и нельзя допустить его перерождения в онкозаболевание.