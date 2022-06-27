Что делать, если случился тепловой удар?
Доктор Ольга Павлова рассказала, как действовать при тепловом ударе.
Эксперт отмечает, что для получения теплового удара необязательно нужно стоять на открытом солнце. Пострадать от перегрева можно не только летом, а просто находясь в жарком и душном помещении, даже в закрытом авто.
«При тепловом ударе краснеет кожа, развивается слабость, частый, поверхностный пульс, учащенное дыхание, головокружение, тошнота или рвота. Возможны судороги», — говорит эксперт.
Больше всего риску подвержены дети, которые заигравшись, не могут адекватно оценить свое состояние. А также пожилые люди, которые нередко засыпают, сидя на лавочке на солнцепеке.
Если вы обнаружили человека, которому от перегрева стало плохо, сразу же вызывайте скорую. До приезда бригады переместите пострадавшего в тень. Уложите его так, чтобы ноги оказались выше головы.
Снимите сковывающую одежду, пояса. Если человек в сознании и может самостоятельно пить, дайте ему как можно больше не слишком холодной воды. Сверху можно накрыть человека влажной простыней или полотенцем.
Для профилактики теплового удара всегда носите с собой воду, периодически пейте ее маленькими порциями.
Старайтесь избегать открытого солнца и жарких закрытых помещений.
Отдавайте предпочтение свободной одежде из натуральных тканей, носите головной убор. В самый солнцепек старайтесь вообще не находиться на улице. Пиво и крепкие алкогольные напитки на жаре — это табу.
Ольга Павлова
Здоровье
Врач-эндокринолог
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