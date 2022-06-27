Что делать, если случился тепловой удар?

«При тепловом ударе краснеет кожа, развивается слабость, частый, поверхностный пульс, учащенное дыхание, головокружение, тошнота или рвота. Возможны судороги», — говорит эксперт.

Эксперт отмечает, что для получения теплового удара необязательно нужно стоять на открытом солнце. Пострадать от перегрева можно не только летом, а просто находясь в жарком и душном помещении, даже в закрытом авто.Больше всего риску подвержены дети, которые заигравшись, не могут адекватно оценить свое состояние. А также пожилые люди, которые нередко засыпают, сидя на лавочке на солнцепеке.Если вы обнаружили человека, которому от перегрева стало плохо, сразу же вызывайте скорую. До приезда бригады переместите пострадавшего в тень. Уложите его так, чтобы ноги оказались выше головы.Снимите сковывающую одежду, пояса. Если человек в сознании и может самостоятельно пить, дайте ему как можно больше не слишком холодной воды. Сверху можно накрыть человека влажной простыней или полотенцем.Для профилактики теплового удара всегда носите с собой воду, периодически пейте ее маленькими порциями.Старайтесь избегать открытого солнца и жарких закрытых помещений.Отдавайте предпочтение свободной одежде из натуральных тканей, носите головной убор. В самый солнцепек старайтесь вообще не находиться на улице. Пиво и крепкие алкогольные напитки на жаре — это табу.