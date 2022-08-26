Космическая еда: при каких болезнях поможет спирулина?

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спирулина

Врач-невролог Ольга Лисенкова рассказала, что такое спирулина, в каких случаях она полезна и как правильно ее принимать.

Спирулина — это водоросль темно-зеленого цвета. И у нее есть довольно интересные свойства. Внимания заслуживает хотя бы тот факт, что на основе спирулины готовят питание для космонавтов!

«Это связано с тем, что сама по себе спирулина очень богата белком, который по своему составу очень похож на куриный. Кроме того, спирулина содержит витамины группы В, а еще в ее составе есть железо и медь», — говорит эксперт.

Правда, избавиться с помощью спирулины от анемии не получится. Гораздо больше легкоусвояемого железа в красном мясе и в печени.

В составе спирулины есть омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Но самое главное свойство спирулины — это ее антиоксидантные качества.

Антиоксиданты препятствуют влиянию свободных радикалов, которые вызывают в организме окисление. Процессы старения, воспаления, разрушения — все это результаты окисления. Поэтому антиоксиданты нам крайне нужны. И спирулина — наш помощник не только в борьбе за молодость, но и в противостоянии онко-процессам.

Спирулина также приходит на помощь при аллергическом рините. Аллергики об этом знают. Водоросль можно использовать, как вспомогательное средство вместе с антигистаминными.

Самые удивительные полезные свойства спирулины


Спирулина повышает выносливость организма, поэтому ее любят спортсмены.

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Сколько спирулины можно употреблять в сутки? Разные производители дают разные рекомендации, но в среднем от 2 до 7 граммов. В виде порошка это до одной столовой ложки.
Ольга Лисенкова
Ольга Лисенкова
Здоровье
Невролог
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