Космическая еда: при каких болезнях поможет спирулина?

«Это связано с тем, что сама по себе спирулина очень богата белком, который по своему составу очень похож на куриный. Кроме того, спирулина содержит витамины группы В, а еще в ее составе есть железо и медь», — говорит эксперт.

Спирулина — это водоросль темно-зеленого цвета. И у нее есть довольно интересные свойства. Внимания заслуживает хотя бы тот факт, что на основе спирулины готовят питание для космонавтов!Правда, избавиться с помощью спирулины от анемии не получится. Гораздо больше легкоусвояемого железа в красном мясе и в печени.В составе спирулины есть омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Но самое главное свойство спирулины — это ее антиоксидантные качества.Антиоксиданты препятствуют влиянию свободных радикалов, которые вызывают в организме окисление. Процессы старения, воспаления, разрушения — все это результаты окисления. Поэтому антиоксиданты нам крайне нужны. И спирулина — наш помощник не только в борьбе за молодость, но и в противостоянии онко-процессам.Спирулина также приходит на помощь при аллергическом рините. Аллергики об этом знают. Водоросль можно использовать, как вспомогательное средство вместе с антигистаминными.Спирулина повышает выносливость организма, поэтому ее любят спортсмены.Сколько спирулины можно употреблять в сутки? Разные производители дают разные рекомендации, но в среднем от 2 до 7 граммов. В виде порошка это до одной столовой ложки.