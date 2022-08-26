Любителям кофе угрожает рак пищевода
Употребление кофе может увеличить риск рака пищевода, как установили ученые из Кембриджского университета. Правда, для уменьшения этой опасности следует дать кофе остыть.
Регулярное употребление кофе увеличивает риск злокачественных новообразований пищевода, но только в том случае, если он горячий, как показало исследование. Её авторы полагают, что опасность возникает из-за способности горячих напитков повреждать ткани гортани и пищевода. Следовательно, опасность представляет не только кофе, но чай и прочие напитки с высокой температурой.
А значит, людям надо давать чаю и кофе несколько остыть, прежде чем их употреблять. И так романтизированный обжигающе горячий кофе вовсе не столь полезен, хотя и любим многими. Отметим, что кофе считается одним из наиболее широко употребляемых напитков во всём мире, но ученые всякий раз получают разные сведения о его влиянии на здоровье.
Так, ранее исследования показывали, что кофе сокращает опасность рака, а вот другие команды учёных приходили к противоположному результату. Сейчас исследователи из Кембриджа пытались преодолеть существующие противоречия, воспользовавшись другим статистическим подходом. В их исследовании участвовали 360 000 человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Кембриджский университет
Здоровье
университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране, четвёртый старейший в мире
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