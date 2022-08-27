Сколько сладостей можно дать ребенку без вреда для его здоровья?
Учитывая, что сладости — это самый настоящий мусор с точки зрения здоровья, то ответ на вопрос напрашивается сам собой: чем меньше, тем лучше.
Врач-невролог Эльдар Рамазанов рассказал, как часто детям можно есть сладости и почему их количество нужно ограничивать.
«Отвечая на вопрос, скажу, что все хорошо в меру. Но это утверждение работает только, когда ребёнок реально здоров и активен», — отмечает эксперт.
Здоров — это значит, что кишечник работает без сбоев, витамины и минералы не в дефиците, органы детоксикации работают тоже исправно.
Такой ребенок может иногда есть булочки, конфеты и другой пищевой мусор (бургеры, чипсы). Иногда — это примерно один-два раза в неделю. При таком режиме существенного удара по здоровью не будет.
Если же у ребенка есть симптомы нейровоспаления, даже минимальная доза условно «вредной еды» может быть крайне нежелательна.
Симптомы нейровоспаления: постоянная усталость, невозможность сконцентрироваться, приступы агрессии, нет мотивации, эмоциональная неустойчивость, психоз, тревожность.
Если вы замечаете за своим ребенком подобные симптомы, не спешите вести его кневрологу, сначала нужно кардинально пересмотреть его рацион питания.
Эльдар Рамзанов
Здоровье
Невролог
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