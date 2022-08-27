Дефицит витамина С приводит к гипертонии
Витамин С играет огромную роль в процессах жизнедеятельности нашего организма. Как оказалось, с его дефицитом связан риск развития гипертонии.
О том, какая связь существует между нехваткой витамина С и повышенным давлением, рассказала нутрициолог Елена Суханова.
«К выводу о том, что дефицит витамина С приводит к гипертонии, пришли китайские ученые из Тяньцзиньского института традиционной китайской медицины, Сузукского медицинского университета и Шаньдунского университета традиционной китайской медицины», — отмечает эксперт.
За основу были взяты результаты многочисленных исследований Национальной медицинской библиотеки, Кокрейновской библиотеки, Китайской национальной инфраструктуры знаний.
Была выявлена четкая закономерность: люди, страдающие от повышенного давления, имеют дефицит витамина С. Нехватка витамина была обнаружена в сыворотке крови.
Связь прослеживалась между уровнем витамина С и систолическим, а также диастолическим артериальным давлением.
Именно поэтому так важно контролировать и постоянно поддерживать адекватный уровень витамина С в организме. Оптимальная дневная дозировка для профилактики — 200-250 мг. Принимать его желательно на постоянной основе, как минимум, на протяжении полугода.
Для профилактики гипертонии вместе с витамином С эксперт также рекомендует принимать омегу-3.
Перед применением обязательно согласуйте дозировки с доктором.
Елена Суханова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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