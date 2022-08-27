«К выводу о том, что дефицит витамина С приводит к гипертонии, пришли китайские ученые из Тяньцзиньского института традиционной китайской медицины, Сузукского медицинского университета и Шаньдунского университета традиционной китайской медицины», — отмечает эксперт.

Перед применением обязательно согласуйте дозировки с доктором.

О том, какая связь существует между нехваткой витамина С и повышенным давлением, рассказала нутрициолог Елена Суханова.За основу были взяты результаты многочисленных исследований Национальной медицинской библиотеки, Кокрейновской библиотеки, Китайской национальной инфраструктуры знаний.Была выявлена четкая закономерность: люди, страдающие от повышенного давления, имеют дефицит витамина С. Нехватка витамина была обнаружена в сыворотке крови.Связь прослеживалась между уровнем витамина С и систолическим, а также диастолическим артериальным давлением.Именно поэтому так важно контролировать и постоянно поддерживать адекватный уровень витамина С в организме. Оптимальная дневная дозировка для профилактики — 200-250 мг. Принимать его желательно на постоянной основе, как минимум, на протяжении полугода.Для профилактики гипертонии вместе с витамином С эксперт также рекомендует принимать омегу-3.