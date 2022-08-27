Можно ли употреблять алкоголь при сахарном диабете?

«При употреблении сладкого алкоголя сахар крови сначала резко повышается, при сохранной выработке инсулина мы получаем ещё и выброс инсулина, а дальше сахар падает. Поэтому сладкий алкоголь при диабете, инсулинорезистентности и снижении веса запрещён», — говорит эксперт.

Возникает логический вопрос: значит, можно пить несладкий алкоголь? Тоже нет. Крепкие спиртные напитки снижают сахар в крови. Если пациент принимает мощные препараты для снижения сахара или инсулин, то бокал крепкого алко-напитка чреват гипогликемией (резкое падение сахара крови).Если это все же произошло, то тяжесть состояния будет зависеть от того, как работает печень. Если орган здоров и в печени хороший запас гликогена, она справится и даст организму необходимый гликоген на фоне потребления спиртного. Гипогликемия пройдет относительно легко и без серьезных последствий.Если же печень и без того «хромает», то при поступлении в кровь алкоголя она бросит все силы на его расщепление. В результате откорректировать низкий сахар не получится. Гипогликемия неизбежна, а ее последствия весьма плачевны.Употребление алкогольных напитков при сахарном диабете должно обязательно сопровождаться перекусом на основе углеводов. Плюс постоянный контроль сахара в крови.В идеале лучше вообще отказаться от употребления алкоголя при сахарном диабете и не подвергать свое здоровье риску ради сомнительного удовольствия.