Стоп старение: какие факторы убрать из жизни, чтобы сохранить молодость?

«Они простые и сложные одновременно, потому что человеку, желающему замедлить старение, придется полностью пересмотреть свой образ жизни. В молодости мы об этом просто не задумываемся, а в зрелом возрасте сделать это достаточно сложно», — говорит эксперт.

Старость неизбежна. Шагающая семимильными шагами вперед современная наука еще не нашла способ отменить или остановить процессы старения, но замедлить их вполне возможно. Причем методы достижения цели гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.Итак, преждевременное старение вызывает хронический стресс. Понятно, что полностью вычеркнуть из жизни стресс невозможно, но попробуйте хотя бы минимизировать его. Влияйте на то, на что можете влиять.Снижение половых гормонов — еще одна причина наступления ранней старости. Решить поможет грамотный эндокринолог, а с возрастом — заместительная гормональная терапия.Нарушения сна — соблюдайте режим сна и отдыха, организм восстанавливает ресурсы во сне.Активный загар — старайтесь избегать его! Между красивым оттенком кожи на короткий период времени и сохранением красоты и молодости выбор очевиден!Курение и алкоголь — полностью откажитесь от вредных привычек. Наш организм и так на каждом шагу подстерегают вызовы.Инфекционные заболевания — лечите их вовремя, не игнорируйте и не запускайте.Длительные воспалительные процессы — этот пункт вытекает из предыдущего. Не дайте воспалениям превратиться в хронические и надолго поселиться в вашем организме.