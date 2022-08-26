Эндокринолог рассказала об особенностях старения женского организма

«Старение — процесс многофакторный и сложный. У женщин возрастные изменения связаны со снижением уровня половых гормонов, угасанием репродуктивной функции. Подходит к концу запас яйцеклеток, прекращается овуляция», — говорит эксперт.

Старение — процесс, которого нельзя избежать. Рано или поздно с ним столкнуться все.Когда половых гормонов становится меньше, это влияет на весь организм. Возможно, вы удивитесь, но первые изменения начинаются уже после 35 лет, даже если визуально они еще не заметны.В этот период уже может сбиваться менструальный цикл, другим становится качество кожи и волос, иногда появляется бессонница.Если проигнорировать эти первые звоночки и не предпринять никаких действий, с годами такая беспечность может аукнуться женщине серьезными проблемами. В том числе ранним климаксом.Какие проблемы могут подстерегать женщину в перспективе? Морщины и сухость кожи — пожалуй, самая малая из бед. А вот остеопороз, ухудшение качества мышечной ткани, опущение органов малого таза, недержание мочи, появление лишнего веса, сахарный диабет, патологии сосудов и сердца и даже риски онко-патологий.Можно ли как-то влиять на эти процессы? Да, у современной медицины есть такие возможности. Наука не в силах отменить старение, но значительно отодвинуть его во времени и продлить молодость — вполне по силам.Один из методов — заместительная гормональная терапия, применение фитоэстрогенов, коррекция питания и образа жизни. Подобрать то, что подходит именно вам, поможет грамотный эндокринолог.