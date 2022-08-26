Эндокринолог рассказала об особенностях старения женского организма

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руки женщины пожилой

Женский организм начинает стареть в момент снижения уровня половых гормонов. Можно ли его контролировать и регулировать, рассказала врач Наталья Либеранская.

Старение — процесс, которого нельзя избежать. Рано или поздно с ним столкнуться все.

«Старение — процесс многофакторный и сложный. У женщин возрастные изменения связаны со снижением уровня половых гормонов, угасанием репродуктивной функции. Подходит к концу запас яйцеклеток, прекращается овуляция», — говорит эксперт.

Когда половых гормонов становится меньше, это влияет на весь организм. Возможно, вы удивитесь, но первые изменения начинаются уже после 35 лет, даже если визуально они еще не заметны.

В этот период уже может сбиваться менструальный цикл, другим становится качество кожи и волос, иногда появляется бессонница.

Если проигнорировать эти первые звоночки и не предпринять никаких действий, с годами такая беспечность может аукнуться женщине серьезными проблемами. В том числе ранним климаксом.

Какие проблемы могут подстерегать женщину в перспективе? Морщины и сухость кожи — пожалуй, самая малая из бед. А вот остеопороз, ухудшение качества мышечной ткани, опущение органов малого таза, недержание мочи, появление лишнего веса, сахарный диабет, патологии сосудов и сердца и даже риски онко-патологий.

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Можно ли как-то влиять на эти процессы? Да, у современной медицины есть такие возможности. Наука не в силах отменить старение, но значительно отодвинуть его во времени и продлить молодость — вполне по силам.

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Один из методов — заместительная гормональная терапия, применение фитоэстрогенов, коррекция питания и образа жизни. Подобрать то, что подходит именно вам, поможет грамотный эндокринолог.
Наталья Либеранская
Наталья Либеранская
Здоровье
Врач-эндокринолог
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Теги : Наталья Либеранская, гормоны, старение
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