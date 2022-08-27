Красное вино облегчает боль в суставах — «противовоспалительные свойства»
Артрит и проблемы с суставами могут быть болезненными и изнурительными, от них страдают более 10 миллионов британцев. Состояние может вызвать воспаление и скованность в суставах, а также проблемы с движением. Хотя лекарства нет, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы облегчить симптомы.
Известно, что, как и при многих других состояниях здоровья, диета может как помочь, так и ухудшить симптомы. Например, было доказано, что многие продукты, богатые омега-3, уменьшают опухоль, возникающую при артрите. Однако есть один удивительный напиток, который также может помочь.
По словам врача-терапевт Ирины Андреевой, употребление красного вина «в умеренных количествах» может быть полезным для страдающих артритом.
В беседе с МедикФорум она сказала:
«Красное вино содержит ресвератрол, обладающий противовоспалительными свойствами. Чтобы получить максимальную пользу от красного вина, пейте его умеренно. В красном вине содержится соединение под названием ресвератрол, обладающее хорошо зарекомендовавшим себя противовоспалительным действием. Некоторые исследования показывают, что употребление вина связано со снижением риска остеоартрита коленного сустава, а умеренное употребление алкоголя также связано со снижением риска ревматоидного артрита», - говорит Андреева специально для МедикФорум.
Тем не менее, врач предостерегает от чрезмерного употребления напитка.
«Но многие эксперты сомневаются в достоверности этих исследований и утверждают, что в этом исследовании трудно выделить смешанные факторы»
В целом, эксперты сходятся во мнении, что алкоголя недостаточно для здоровья, чтобы начать пить, если вы еще этого не сделали. Но если вам нравится время от времени выпивать взрослый напиток, пейте его умеренно.
Общая рекомендация — одна порция (алкоголя) в день для женщин и две для мужчин. Больше, чем это, теряет любую пользу и может фактически способствовать воспалению, объясняет Андреева.
Ранее МедикФорум писал о том, как выявить у детей аутизм.
Оставить комментарий