Красное вино облегчает боль в суставах — «противовоспалительные свойства»

«Красное вино содержит ресвератрол, обладающий противовоспалительными свойствами. Чтобы получить максимальную пользу от красного вина, пейте его умеренно. В красном вине содержится соединение под названием ресвератрол, обладающее хорошо зарекомендовавшим себя противовоспалительным действием. Некоторые исследования показывают, что употребление вина связано со снижением риска остеоартрита коленного сустава, а умеренное употребление алкоголя также связано со снижением риска ревматоидного артрита», - говорит Андреева специально для МедикФорум.

«Но многие эксперты сомневаются в достоверности этих исследований и утверждают, что в этом исследовании трудно выделить смешанные факторы»