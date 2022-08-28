Эксперт рассказала, как разоблачить псевдоспециалистов и шарлатанов

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пиявки

Врач-ревматолог Елена Выставкина рассказала, как отличить квалифицированного доктора от псевдоспециалиста и как не стать жертвой шарлатанских методов лечения.

Эксперт делится простым и проверенным способом: если вам предлагают метод лечения, который избавляет буквально от всех болезней, на 99% можно быть уверенным, что перед вами мошенник!⠀⠀

«Один из таких чудо-способов лечения — гирудотерапия. Абсолютно не стандартизованный метод! Каждый „специалист“ использует его — кто во что горазд», — отмечает доктор.

Что обещают те, кто практикует лечение пиявками? Одна из уловок для доверчивых пациентов — избавление от венозного застоя.

Но разжижение крови (а именно на это направлена гирудотерапия) не вылечит причину застоя в венах. В данном случае причина не в густой крови, а в сбое работы венозных стенок и клапанов.⠀

Более того, временное разжижение крови может только усугубить ситуацию в будущем, спровоцировав тромбы.

Кроме того, с помощью пиявок обещают наладить кровоснабжение в проблемных зонах. На практике это маловероятно. Сбой кровоснабжения — это системная проблема, и местнодействующими методами, коим и является гирудотерапия, ее не решить.

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Все остальные эффекты, которые якобы оказывает лечение пиявками, также весьма сомнительны. В частности, когда речь идет о снятии воспаления и боли, то нужно искать их глубинную причину, а не устранять симптомы с помощью пиявок.

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А, кроме того, пиявки могут стать переносчиками опасных заболеваний. Где гарантии, что до вас они не были использованы для оказания помощи другому человеку?
Елена Выставкина
Елена Выставкина
Здоровье
Врач-ревматолог, кандидат медицинских наук
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Теги : Елена Выставкина, гирудотерапия, лечение пиявками
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