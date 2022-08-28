К чему приводит дефицит магния?

«Магний — один из важнейших макроэлементов. В организме взрослого человека содержится примерно 30 г магния. Он не синтезируется и поэтому должен в обязательном порядке поступать извне», — говорит специалист.

Для чего нам нужен магний? Без него невозможна полноценная работа нервной системы, мышц и сосудов.Магний принимает участие в синтезе ДНК, белка, влияет на процессы обмена веществ.Эффективность работы иммунной системы тоже во многом напрямую зависит от магния. При его нехватке не будут вырабатываться антитела. Магний обладает противовоспалительными свойствами, влияет на работу внутренних органов.С колоссальным расходом магния наш организм сталкивается в стрессовых ситуациях, а также в случае продолжительной концентрации внимания. С нехваткой магния часто сталкиваются спортсмены.Если вы подвержены перечисленным факторам риска, прием магния в профилактических дозах вам необходим.Симптомами того, что в вашем организме запасы магния нуждаются в пополнении являются: бессонница или сложности с засыпанием, перевозбудимость, спазмы, судороги, беспокойные ноги, утомляемость, чувство напряжения, которое не проходит.Важно: прием магния существенно улучшает эффективность лечения при гипертонии.