Запор: профилактика, причины и следствия

«Запор — довольно деликатная проблема, которую мы редко обсуждаем даже с самыми близкими людьми. По разным данным, запор наблюдается у 30–50% трудоспособного населения планеты», — говорит эксперт.

Клинический фармаколог Анжела Степусь рассказала об основных причинах запора, а также о том, к каким последствиям приводят хронические запоры.Причины появления проблемы разные. Чаще всего это сбои в работе желчного пузыря, печени или поджелудочной.Нередко проблема заключается в обезвоживании (человек пьет слишком мало воды).Воспалительные процессы в кишечнике, длительный прием слабительных препаратов и антидепрессантов также может спровоцировать запор.Среди причин злоупотребление кофеином, спиртными напитками. Нередко запоры встречаются в период менопаузы у женщин.Часто люди недооценивают негативные последствия хронических запоров. Между тем подобное нарушение стула может стать причиной интоксикации, аллергии, высыпаний на коже.Запор может вызвать появление геморроя, язвенного колита и так далее. Но самое опасное — рак толстой кишки. Патология может возникнуть в результате повреждения слизистой кишечника канцерогенными соединениями.Если каловый камень залежался, под ним с высокой долей вероятности может развиться онкология.Замалчивать проблему запора не стоит. Последствия слишком опасны. Между тем для его лечения в большинстве случаев на начальной стадии достаточно пересмотреть питание и водный питьевой режим.