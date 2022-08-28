Запор: профилактика, причины и следствия

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туалетная бумага

Запор — проблема, о которой не принято говорить вслух, тем не менее, она способна испортить жизнь многим людям.

Клинический фармаколог Анжела Степусь рассказала об основных причинах запора, а также о том, к каким последствиям приводят хронические запоры.

«Запор — довольно деликатная проблема, которую мы редко обсуждаем даже с самыми близкими людьми. По разным данным, запор наблюдается у 30–50% трудоспособного населения планеты», — говорит эксперт.

Причины появления проблемы разные. Чаще всего это сбои в работе желчного пузыря, печени или поджелудочной.

Нередко проблема заключается в обезвоживании (человек пьет слишком мало воды).

Воспалительные процессы в кишечнике, длительный прием слабительных препаратов и антидепрессантов также может спровоцировать запор.

Среди причин злоупотребление кофеином, спиртными напитками. Нередко запоры встречаются в период менопаузы у женщин.

Часто люди недооценивают негативные последствия хронических запоров. Между тем подобное нарушение стула может стать причиной интоксикации, аллергии, высыпаний на коже.

Запор может вызвать появление геморроя, язвенного колита и так далее. Но самое опасное — рак толстой кишки. Патология может возникнуть в результате повреждения слизистой кишечника канцерогенными соединениями.

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Если каловый камень залежался, под ним с высокой долей вероятности может развиться онкология.

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Замалчивать проблему запора не стоит. Последствия слишком опасны. Между тем для его лечения в большинстве случаев на начальной стадии достаточно пересмотреть питание и водный питьевой режим.
Анжела Степусь
Анжела Степусь
Здоровье
Клинический фармаколог
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