Проблемы с кишечником: первые признаки

«Если вовремя заметить у себя признаки проблем с кишечником и начать лечение с грамотным специалистом, его можно восстановить довольно быстро и легко!», — говорит эксперт.

Клинический фармаколог Анжела Степусь рассказала, по каким первым признакам можно диагностировать проблемы с кишечником, чтобы не запустить их в хроническую стадию.О том, что кишечник дал сбой, организм чаще всего сигналит такими симптомами: болезненные ощущения в животе,⠀вздутие, нерегулярный стул, метеоризм, газы, изжога, ощущение тяжести после приема пищи.Если хотя бы один симптом из перечисленных беспокоит вас постоянно, можно со 100% уверенностью говорить о том, что ваш ЖКТ нуждается в профессиональной медицинской помощи.Важно отметить, что таблетки в данном случае могут убрать только симптом — снять вздутие или боль. Но чтобы решить проблему, нужно найти ее причину и работать именно с ней, а не с симптомами.⠀С чего начать? Со сдачи анализов и качественной диагностики. Далее поиски квалифицированного специалиста и адекватное лечение.