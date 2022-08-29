Проблемы с кишечником: первые признаки

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болит живот

Болезни кишечника — одна из наиболее распространенных патологий в современном мире. От этой проблемы страдают примерно 90% жителей городов. Только вдумайтесь в эту цифру!

Клинический фармаколог Анжела Степусь рассказала, по каким первым признакам можно диагностировать проблемы с кишечником, чтобы не запустить их в хроническую стадию.

«Если вовремя заметить у себя признаки проблем с кишечником и начать лечение с грамотным специалистом, его можно восстановить довольно быстро и легко!», — говорит эксперт.

О том, что кишечник дал сбой, организм чаще всего сигналит такими симптомами: болезненные ощущения в животе,⠀вздутие, нерегулярный стул, метеоризм, газы, изжога, ощущение тяжести после приема пищи.

Если хотя бы один симптом из перечисленных беспокоит вас постоянно, можно со 100% уверенностью говорить о том, что ваш ЖКТ нуждается в профессиональной медицинской помощи.

Усиленные тренировки разрушают кишечник человека


Важно отметить, что таблетки в данном случае могут убрать только симптом — снять вздутие или боль. Но чтобы решить проблему, нужно найти ее причину и работать именно с ней, а не с симптомами.⠀

Названы четыре признака проблем с кишечником


С чего начать? Со сдачи анализов и качественной диагностики. Далее поиски квалифицированного специалиста и адекватное лечение.
Анжела Степусь
Анжела Степусь
Здоровье
Клинический фармаколог
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Теги : Анжела Степусь, болезни кишечника, проблемы ЖКТ