Соевые продукты опасны для мужчин?

«Что такое фитоэстрогены? Это соединения растительного происхождения, которые очень сходны по своему строению с гормоном эстрадиолом», — говорит эксперт.

На самом деле, в сое, продуктах из нее, а также в семенах льна содержатся не женские половые гормоны в чистом виде, а фитоэстрогены.Является ли эстрадиол женским гормоном? Условно, поскольку все гормоны и в организме женщин, и мужчин на самом деле общие. Например, эстроген есть и в женском, и в мужском теле. Точно так же, как и тестостерон.Дело не в наличии гормонов, а в их соотношении. Одних гормонов больше у женщин, других у мужчин. Отсюда и происходит разделение.Единого мнения в научном сообществе по поводу влияния фитоэстрогенов, которые относятся к условно женским гормонам, на мужской организм нет. Одни ученые уверены, что они оказывают положительное действие, другие уверены в их отрицательном влиянии.Но если обратиться к практике и к жизни, то мы видим, что, например, азиатские мужчины активно потребляют соевые продукты и при этом чувствуют себя замечательно.Более того, в Японии, где соя и продукты из нее очень популярны, больше всего долгожителей. И такая статистика складывается не только за счет женской половины населения. Выводы делайте сами.