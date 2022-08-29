Соевые продукты опасны для мужчин?

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соевые бобы

Считается, что из-за большого содержания женских половых гормонов соя опасна для мужчин. Эндокринолог Зухра Павлова высказала свое мнение по этому поводу.

На самом деле, в сое, продуктах из нее, а также в семенах льна содержатся не женские половые гормоны в чистом виде, а фитоэстрогены.

«Что такое фитоэстрогены? Это соединения растительного происхождения, которые очень сходны по своему строению с гормоном эстрадиолом», — говорит эксперт.

Является ли эстрадиол женским гормоном? Условно, поскольку все гормоны и в организме женщин, и мужчин на самом деле общие. Например, эстроген есть и в женском, и в мужском теле. Точно так же, как и тестостерон.

Дело не в наличии гормонов, а в их соотношении. Одних гормонов больше у женщин, других у мужчин. Отсюда и происходит разделение.

Единого мнения в научном сообществе по поводу влияния фитоэстрогенов, которые относятся к условно женским гормонам, на мужской организм нет. Одни ученые уверены, что они оказывают положительное действие, другие уверены в их отрицательном влиянии.

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Но если обратиться к практике и к жизни, то мы видим, что, например, азиатские мужчины активно потребляют соевые продукты и при этом чувствуют себя замечательно.

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Более того, в Японии, где соя и продукты из нее очень популярны, больше всего долгожителей. И такая статистика складывается не только за счет женской половины населения. Выводы делайте сами.
Зухра Павлова
Зухра Павлова
Здоровье
Врач-эндокринолог
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Теги : Зухра Павлова, соя, фитоэстрогены
Соевые продукты опасны для мужчин?
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