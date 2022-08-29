Как наши почки сигналят о необходимости посетить врача
Наши почки фильтруют всю имеющуюся в организме кровь около 40 раз в сутки. Но за этим органом стоит следить, и ни в коем случае не упускать признаки, которые свидетельствуют о патологиях почек.
Частая апатия. Если в последнее время вы неоднократно стали ощущать необъяснимую усталость, это может быть связано с накоплением токсинов в вашем организме из-за неправильных работы почек. Токсины влияют на другие биологические функции тела, что и провоцирует усталость.
Невысыпаемость. Если вы ощущаете себя невыспавшимся после нормального по продолжительности сна, то объяснений у этого может быть масса, но одно из основных - заболевания почек. Они нередко провоцируют апноэ во сне, из-за которого мы не можем нормально высыпаться.
Сухая и шелушащаяся кожа. Если вы наблюдаете это явление в течение длительного времени без каких-либо других возможных объяснений, обязательно проверьте почки. При аномальном удалении токсинов из крови это влияет и на здоровье кожи. Накопления токсинов могут вызывать зуд и шелушение.
Отёки ног. Больные почки не выводят полностью токсины из организма, что способствует повышению количества натрия и задержке жидкости. Чаще всего, она скапливается в ступнях.
Мешки под глазами. Характерные мешки под глазами также являются следствием того, что почки работают с чрезмерной нагрузкой и уже плохо с ней справляются.
Боль в мышцах. Сильная мышечная боль, которая сложно переносится, порой свидетельствует о повышенном уровне токсичных отходов в организме и высоких показателях минералов, которые не могут быть полностью переработаны почками.
Проблемы с дыханием. Если у вас появилось нарушение дыхания, то это может быть связано с недостатком гормона эритропоэтина.
Изменение частоты мочеиспускания. Это один из характерных признаков неадекватной работы почек. Если у вас выросло или резко уменьшилось число позывов на мочеиспускание, не откладывайте с визитом к врачу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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