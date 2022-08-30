Шпинат снижает артериальное давление за 180 минут - врач Андреева

"Снижение уровня потребления пищи на самом деле может сработать. Но особенно полезен шпинат. Высокое содержание нитратов в шпинате может помочь при жесткости артерий, а также при артериальном давлении. Высокие уровни нитратов в шпинате фактически снижают как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Более того, исследование показало, что это снижение наблюдалось через 180 минут после семидневного приема добавок шпината", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Высокое давление является распространенным состоянием, при котором длительное воздействие крови на ваши артерии слишком велико. Со временем это может увеличить риск опасных для жизни проблем со здоровьем, таких как сердечные приступы. Поэтому крайне важно найти способы снизить высокий показатель.Это говорит о многообещающим потенциале пищевых нитратов для улучшения здоровья сосудов, о чем свидетельствует снижение жесткости артерий и центрального кровяного давления. Ученые поддерживает потенциальное использование цельной пищи, неконцентрированного диетического нитрата, содержащегося в натуральных, широко потребляемых овощах, таких как шпинат, в качестве эффективного средства для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.Кроме того, важно употреблять больше этой листовой зелени из-за высокого содержания в ней калия. Шпинат «особенно богат калием», и этот минерал известен своими свойствами снижать кровяное давление.Ранее МедикФорум писал о том, как распознать тихий сердечный приступ.