Как распознать "тихий" сердечный приступ — кардиолог Варфоломеев

«Люди старше 50 лет подвергаются значительному риску этих «тихих убийц». Они могут оставаться незамеченными в течение многих лет только для того, чтобы быть случайно обнаруженными во время обычного осмотра. Это может не вызывать боли в груди или одышки, двух наиболее распространенных симптомов, и может быть ошибочно принято за простую изжогу, грипп или напряжение грудной мышцы», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Дискомфорт в груди

Дискомфорт в других частях тела

Затрудненное дыхание и головокружение

Боль в горле или челюсти