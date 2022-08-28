Как распознать "тихий" сердечный приступ — кардиолог Варфоломеев

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Как распознать "тихий" сердечный приступ — кардиолог Варфоломеев


Сердечные приступы являются серьезным и потенциально смертельным состоянием здоровья. Многие люди знают об общих симптомах, включая боль в груди, которая также может распространяться на левую руку, а также, например, одышку. Однако треть всех людей, страдающих сердечными приступами, могут столкнуться с его «немой» формой.

Бессимптомный сердечный приступ — это тот, который проявляет «расплывчатые» симптомы или вообще не имеет симптомов, а это означает, что они могут проходить незамеченными в течение длительного времени. Пациент может не знать, что он у него есть, пока позже у него не возникнет другая проблема с сердцем или он не пройдет регулярный осмотр. 


«Люди старше 50 лет подвергаются значительному риску этих «тихих убийц». Они могут оставаться незамеченными в течение многих лет только для того, чтобы быть случайно обнаруженными во время обычного осмотра. Это может не вызывать боли в груди или одышки, двух наиболее распространенных симптомов, и может быть ошибочно принято за простую изжогу, грипп или напряжение грудной мышцы», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


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Игнорирование этих симптомов может быть опасным, поскольку сердечный приступ может блокировать кровоснабжение сердца, что может привести к повреждению сердечной мышцы.


Тихий сердечный приступ: как распознать предупреждающие знаки



70 процентов людей, умерших от внезапной сердечной недостаточности, ранее не диагностировали болезни сердца.

Кардиолог Варфоломеев поделился четырьмя основными признаками того, что у вас тихий сердечный приступ.

Дискомфорт в груди


Большинство болей в груди, связанных с сердечными приступами, бывают острыми, внезапными и интенсивными.

Дискомфорт в других частях тела


Вы можете испытывать боль или дискомфорт в руках, спине, шее, челюсти или желудке.

Затрудненное дыхание и головокружение


Ощущение неустойчивости, головокружения или одышки, как будто вы только что провели интенсивную тренировку, может означать сердечный приступ.

Боль в горле или челюсти


Изолированная боль в горле или челюсти, вероятно, не связана с сердцем. Однако боль или давление в центре грудной клетки, которое распространяется вверх в горло или челюсть, может указывать на сердечный приступ.


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