Отказ от одного продукта снижает уровень холестерина почти на 50% за несколько дней

"Уровень холестерина в крови снизился на 46 процентов в течение девяти дней. Более того, диастолическое артериальное давление (самый низкий показатель давления, который возникает, когда ваше сердце расслабляется между ударами) снизилось на пять мм рт. Также было обнаружено заметное улучшение толерантности к глюкозе — ключевому маркеру диабета", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Высокий уровень холестерина означает серьезные проблемы, если не принять меры. Воскообразное вещество может цепляться за стенки артерий — процесс, который со временем может увеличить риск сердечного приступа. Не существует универсального подхода к снижению высокого уровня холестерина, но исследования показывают, что отказ от одного продукта может привести к заметному снижению уровня холестерина в течение нескольких дней.Согласно новому исследование,Исследователи хотели выяснить, может ли снижение потребления сахара улучшить здоровье сердечно-сосудистой системыОпасения, связанные с ролью потребления сахара в хронических заболеваниях, ранее были сосредоточены на его калорийности и его роли в увеличении веса. Это исследование утверждает, что вред сахара для здоровья не зависит от его калорийности или влияния на вес.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной щитовидной железы.