Что помогает снизить холестерин: врач называет два особенно эффективных продукта
Некоторые изменения в рационе питания могут сыграть решающую роль, если необходимо снизить высокий уровень холестерина.
Доктор Кэтрин Басфорд напомнила в интервью, что у
«увеличение количества определенных продуктов в рационе действительно помогает снизить высокий уровень холестерина».
Эксперт назвала два особенно эффективных продукта в деле сокращения молекул «плохого» холестерина в крови.
Семена тыквы. По словам доктора Басфорд, ежедневная горсть тыквенных семечек может ускорить процессы выведения из организма излишков холестерина, если человек в целом следит за питанием. Семена тыквы содержат соединение под названием фитостерол, которое очень эффективно снижает уровень холестерина ЛПНП, замедляя усвоение холестерина из пищи.
«Исследования показывают, что потребление тыквенных семечек может вести к снижению уровня триглицеридов (жиров в крови) и кровяного давления», - дополнила медик.
Ягоды. Когда свежие или свежезамороженные ягоды становятся частью ежедневного рациона, это может быть ключом к снижению уровня холестерина, говорит доктор Кэтрин Басфорд. Она объяснила, что ягоды богаты полифенолами, растительными соединениями с доказанной пользой для сердца. Также их получение снижает риск гипертонии и инсульта, улучшает чувствительность организма к инсулину, обеспечивает профилактику системного воспаления. Ссылаясь на данные исследований, доктор Басфорд констатировала, что
«ягоды, богатые антиоксидантами, содействуют снижению кровяного давления и повышению уровня «хорошего» холестерина».
Также эксперт посоветовала получать полифенолы, употребляя чай, какао, фрукты, овощи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты специалисты рекомендуют есть на завтрак с целью снижения высокого уровня холестерина.
Кэтрин Басфорд (Kathryn Basford)
Здоровье
является квалифицированным врачом общей практики (Великобритания)
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