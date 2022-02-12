Что помогает снизить холестерин: врач называет два особенно эффективных продукта

«увеличение количества определенных продуктов в рационе действительно помогает снизить высокий уровень холестерина».

«Исследования показывают, что потребление тыквенных семечек может вести к снижению уровня триглицеридов (жиров в крови) и кровяного давления», - дополнила медик.

«ягоды, богатые антиоксидантами, содействуют снижению кровяного давления и повышению уровня «хорошего» холестерина».