Рак простаты: тип питания связан с развитием растущей опухоли
Рак простаты является одним из четырех наиболее распространенных видов рака наряду с раком молочной железы, кишечника и легких. Обычно бессимптомный на ранних стадиях, рак предстательной железы является одним из самых сложных видов рака, который трудно выявить на ранних стадиях. В результате большое внимание уделяется тому, как предотвратить развитие рака простаты.
Рак предстательной железы является наиболее распространенной формой рака у мужчин. Поскольку рак предстательной железы на ранних стадиях протекает бессимптомно, большое внимание уделяется тому, чтобы помочь мужчинам снизить вероятность заболевания.
Одним из способов сделать это может быть отказ от молочных продуктов.
"Новое исследование показало, что мужчины, которые потребляют больше молочных продуктов, таких как молоко, имеют повышенный риск рака простаты. Исследование не обнаружило связи между раком предстательной железы и потреблением немолочного кальция. Результаты добавляют важный вес другим доказательствам, связывающим молочные продукты, а не немолочный кальций, с модифицируемым фактором риска рака простаты", - комментирует исследование онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Что касается потребления, необходимого для увеличения риска, у мужчин, которые потребляли эквивалент одной три четверти чашки молока в день, риск развития рака простаты был на 25% выше, чем у мужчин, которые выпивали только полстакана молока в неделю.
Кроме того, мужчины, которые потребляли 430 граммов молочных продуктов, также подвергались большему риску рака простаты.
"Исследование подчеркивает потенциальное влияние диеты человека на риск развития рака", - добавляет Воробьев.
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