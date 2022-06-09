Рак простаты: тип питания связан с развитием растущей опухоли

"Новое исследование показало, что мужчины, которые потребляют больше молочных продуктов, таких как молоко, имеют повышенный риск рака простаты. Исследование не обнаружило связи между раком предстательной железы и потреблением немолочного кальция. Результаты добавляют важный вес другим доказательствам, связывающим молочные продукты, а не немолочный кальций, с модифицируемым фактором риска рака простаты", - комментирует исследование онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Исследование подчеркивает потенциальное влияние диеты человека на риск развития рака", - добавляет Воробьев.