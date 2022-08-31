9 причин поехать с детьми на море в бархатный сезон

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море

Не у всех родителей получилось свозить детей к морю в летний период. Не беда! Впереди бархатный сезон и все еще можно наверстать.

Врач-педиатр Анна Волик рассказала о некоторых преимуществах поездки на отдых в начале осени.

«Для отдыха с детьми, в том числе младенцами — это идеальное время», — говорит эксперт.

Итак, вот несколько фактов в пользу того, чтобы поехать в отпуск с ребенком в начале осени.
  • В сентябре на курортах нас ждет более мягкое, не агрессивное солнце. Принимайте солнечные ванны, купайтесь с минимальным риском обгореть.
  • Море за лето хорошо прогрелось, в начале осени детям очень комфортно плавать.
  • В бархатный сезон перепад температур воды и воздуха практически не заметен. Организм не испытывает стресса.⠀
  • Если летом нужно бежать на пляж в ранние утренние часы, чтобы не сгореть, в сентябре можно позволить себе загорать в любое время, даже в полдень.
  • Риски подхватить кишечную инфекцию осенью также гораздо меньше, чем знойным летом. Да и народу в сентябре на море уже существенно меньше.
  • Благодаря комфортной температуре и обилию солнечных дней, в сентябре можно много и долго гулять пешком, ходить на прогулки, ездить на экскурсии, изучать парки, скверы…
  • Сентябрь балует обилием витаминов — уже созрели все фрукты и овощи. Запасаемся в зиму!
  • Школьники идут на учебу, и это большой плюс для тех, кто едет отдыхать с дошкольниками и совсем маленькими детками.
  • А еще в сентябре существенно ниже цены на жилье и вообще такой отдых обходится дешевле летнего. Если у вас большая семья, то экономия получается существенная.⠀
Анна Волик
Анна Волик
Здоровье
Педиатр
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Где отдохнуть осенью на море
Где отдохнуть осенью
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Теги : Анна Волик, бархатный сезон, отдыха с ребенком