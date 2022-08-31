Как облегчить пробуждение школьника по утрам?

«В каникулы ребенок привык спать до обеда, вставать по будильнику ему трудно. Чтобы прогнать сонливость, начинаем утро с легкой разминки», — говорит эксперт.

Педиатр Марина Мягкова рассказала, как сделать пробуждение более легким.Можно предложить ребенку сделать зарядку прямо в кровати. Движения самые простые: поднимаем руки и ноги, трясем ладонями и ступнями. Это поможет улучшить кровообращение и разогнать лимфу.Далее предложите ребенку сесть и растереть друг о друга ладони, массируем уши. Так мы простимулируем биологически активные точки и поможем организму проснуться.Дальше идем чистить зубы. Постелите под ноги ребенку акупунктурный коврик. Он тоже отлично тонизирует.После умывания даем ребенку теплой воды, она улучшает пищеварение.Важно позаботиться о полноценном завтраке. В нем должны быть белки (омлет, сырники), углеводы (любая каша) и овощи. Вместо чая варим какао. Этот напиток богат витаминами и минералами.Если даже после всех этих манипуляций ребенок все равно остается вялым, сводите его к врачу и сдайте анализы. Одна из частых причин сонливости — низкий уровень железа в крови.