Как облегчить пробуждение школьника по утрам?
Впереди начало нового учебного года. Для многих родителей разбудить ребенка в школу — настоящая проблема, тем более после сформировавшейся за лето привычки спать до обеда
Педиатр Марина Мягкова рассказала, как сделать пробуждение более легким.
«В каникулы ребенок привык спать до обеда, вставать по будильнику ему трудно. Чтобы прогнать сонливость, начинаем утро с легкой разминки», — говорит эксперт.
Можно предложить ребенку сделать зарядку прямо в кровати. Движения самые простые: поднимаем руки и ноги, трясем ладонями и ступнями. Это поможет улучшить кровообращение и разогнать лимфу.
Далее предложите ребенку сесть и растереть друг о друга ладони, массируем уши. Так мы простимулируем биологически активные точки и поможем организму проснуться.
Дальше идем чистить зубы. Постелите под ноги ребенку акупунктурный коврик. Он тоже отлично тонизирует.
После умывания даем ребенку теплой воды, она улучшает пищеварение.
Важно позаботиться о полноценном завтраке. В нем должны быть белки (омлет, сырники), углеводы (любая каша) и овощи. Вместо чая варим какао. Этот напиток богат витаминами и минералами.
Если даже после всех этих манипуляций ребенок все равно остается вялым, сводите его к врачу и сдайте анализы. Одна из частых причин сонливости — низкий уровень железа в крови.
Марина Мягкова
Здоровье
Педиатр-гастроэнтеролог
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