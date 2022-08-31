Чем опасен эндометриоз и почему его нельзя игнорировать?

64 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5-5224339/
кресло гинеколога

Эндометриоз — это серьезное гормонозависимое заболевание женщин. Гинеколог Евгения Назимова рассказала, какими могут последствия, если эндометриоз игнорировать слишком долго.

Данная патология развивается в результате того, что ткань эндометрия (слизистая оболочка матки) начинает прорастать. Сначала в толщу матки, потом она может появляться в малом тазу, переходить на другие органы: яичники, шейку матки и рядом расположенные органы.

«Встречаются и совершенно „экзотические“ варианты эндометриоза. Например, эндометриоз глаз, эндометриоз рубцов на передней стенке живота и так далее», — отмечает эксперт.

Но чаще эндометриоз развивается в гинекологических органах, и тогда он проявляется достаточно типично. Это выраженная болезненность во время менструаций, которая может так же встречаться перед началом менструации. Могут быть обильные менструальные кровотечения, темные выделения со сгустками и так далее.

Нередко при эндометриозе развиваются проблемы с зачатием и вынашиванием беременности.

Для того, чтобы диагностировать эндометриоз, необходимо прийти на прием к гинекологу. По характерным жалобам доктор уже сможет многое понять.

У бывшей модели внутренние органы вмерзли друг в друга


Далее проводится осмотр женщины на кресле, ультразвуковое исследование. При необходимости проводятся уточняющие обследования для выяснения проходимости труб.

Боль при менструациях игнорировать нельзя


Обязательно обращайтесь к врачу, если вы заметили у себя перечисленные симптомы или вы подозреваете, что у вас есть эндометриоз. Это серьезное заболевание, которое может очень сильно ухудшить качество вашей жизни и даже привести к бесплодию.
Евгения Назимова
Евгения Назимова
Здоровье
Гинеколог
Читать MedikForum.ru в
Женщину поставили перед выбором: похудение или удаление матки
Как понять, что у вас эндометриоз? Единственный способ диагностировать болезнь
Женская напасть: причины и симптомы эндометриоза
Теги : Евгения Назимова, эндометриоз, шейка матки
Витамин С: симптомы дефицита
Чем опасен эндометриоз и почему его нельзя игнорировать?
Как облегчить пробуждение школьника по утрам?