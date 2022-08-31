Чем опасен эндометриоз и почему его нельзя игнорировать?

«Встречаются и совершенно „экзотические“ варианты эндометриоза. Например, эндометриоз глаз, эндометриоз рубцов на передней стенке живота и так далее», — отмечает эксперт.

Данная патология развивается в результате того, что ткань эндометрия (слизистая оболочка матки) начинает прорастать. Сначала в толщу матки, потом она может появляться в малом тазу, переходить на другие органы: яичники, шейку матки и рядом расположенные органы.Но чаще эндометриоз развивается в гинекологических органах, и тогда он проявляется достаточно типично. Это выраженная болезненность во время менструаций, которая может так же встречаться перед началом менструации. Могут быть обильные менструальные кровотечения, темные выделения со сгустками и так далее.Нередко при эндометриозе развиваются проблемы с зачатием и вынашиванием беременности.Для того, чтобы диагностировать эндометриоз, необходимо прийти на прием к гинекологу. По характерным жалобам доктор уже сможет многое понять.Далее проводится осмотр женщины на кресле, ультразвуковое исследование. При необходимости проводятся уточняющие обследования для выяснения проходимости труб.Обязательно обращайтесь к врачу, если вы заметили у себя перечисленные симптомы или вы подозреваете, что у вас есть эндометриоз. Это серьезное заболевание, которое может очень сильно ухудшить качество вашей жизни и даже привести к бесплодию.