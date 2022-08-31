Как определить, наступила овуляция или нет? Самый эффективный метод

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термометр

«Погоней» за овуляцией в течение менструального цикла занято огромное число женщин. Врач-эндокринолог Илья Магеря поделился методом, который позволит эффективно отследить овуляцию.

Один из самых точных методов — это постоянное отслеживание базальной температуры. Достаточно потратить минуту в день, чтобы составить график температуры в течение всего месяца.

Можно использовать, как обычный ртутный градусник, так и электронный термометр.

«Во время менструального цикла уровень гормонов меняется, это влияет на работу яичников, матки. Температура также меняется и по изменению этой температуры гинеколог уже может оценить правильность работы организма женщины», — объясняет доктор.

Базальную температуру надо измерять утром, еще до того, как вы встали с постели. Так показания будут наиболее точными и достоверными.

Используя этот метод, важно соблюдать некоторые правила. Отслеживать температуру каждый день, даже во время месячных.

Продолжительность сна перед измерением базальной температуры — не менее 6 часов. Измерение проводить не позже 9 утра, всегда в одно и то же время.

Измеряем лежа, не вставая, для этого приготовьте градусник с вечера. Всегда используйте один и тот же термометр, смазывайте его вазелином.

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Ведите письменный учет показаний в виде графика, не пытайтесь их запомнить.

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Метод простой, но эффективный. Составленный график температур поможет вашему гинекологу безошибочно определить дни овуляции и понять, если ли она у вас вообще.
Илья Магеря
Илья Магеря
Здоровье
Врач-эндокринолог
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Теги : Илья Магеря, базальная температура, овуляция
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