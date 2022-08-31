Названо средство для профилактики рака кишечника

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картофель

Хирург-онколог Инна Тулина назвала доступное всем и эффективное средство для профилактики рака кишечника.

Рак кишечника — один из самых распространенных видов онко-заболеваний, третье место среди всех раковых патологий. Среди причин смертности от рака занимает второе место.

«Группа экспертов из университетов Ньюкасла и Лидса опубликовали результаты исследования. На протяжении двух лет половина испытуемой группы принимала резистентный крахмал в дозировке, эквивалентной одному зеленому банану. Вторая половина группы принимала плацебо», — говорит эксперт.

Результаты исследования поразили всех. Крахмал дал ощутимый проспективный эффект. Это значит, что снизилась частота развития рака верхних отделов ЖКТ.

У людей с наследственной склонностью к патологии крахмал не оказал влияния на развитие рака толстой кишки, но снизил риск появления других опухолей.

Результаты исследования очень ценны, так как именно рак верхних отделов ЖКТ крайне сложно поддается диагностике. Поэтому его часто выявляют, когда спасти человека почти невозможно.

Откуда взять крахмал? Из продуктов, которые содержат резистентные крахмалы: зеленое манго, недоспевшие бананы, холодный варенный рис и картофель, горох, соя, овес, кукуруза…

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Как видите, все продукты очень доступные и недорогие. Из этого можно сделать вывод, что профилактика рака может быть очень бюджетным мероприятием. Главное — уделять этому внимание.

Найдено лучшее средство для профилактики рака


Нет необходимости в дорогих бадах и таблетках. Все, что нужно для сохранения здоровья, природа уже создала. Нужно просто взять и использовать.
Инна Тулина
Инна Тулина
Здоровье
Хирург-онколог
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Теги : Инна Тулина, рак кишечника, профилактика рака, крахмал
Названо средство для профилактики рака кишечника
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