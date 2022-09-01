Остеопат перечислил болезни, связанные с началом нового учебного года

«Раздражение и апатия — это одни из немногих состояний, которые могут сопровождать родителя в начале учебного года. Потому что дети идут в школу и это активизирует много детских травм, где на самом деле включается внутренний ребенок, который недополучил любви, тепла и внимания», — говорит эксперт.

Остеопат, эксперт в области психосоматики Вадим Санжаров назвал болезни, связанные с началом нового учебного года.В частности, из-за этого могут появляться сложности и недопонимание в общении.Часто начало учебного года сопровождается головными болями. И это не удивительно — столько задач надо решить и столько дел совместить! Иногда головные боли могут сопровождаться ощущением собственного бессилия.Проблемы с щитовидкой также не редко дают о себе знать именно в этот период. Сказывается постоянная спешка и желание успеть сделать все за короткий период.Подвести может и опорно-двигательный аппарат. Чаще всего появляются болезненные ощущения в мышцах, позвоночнике, суставах. С точки зрения психосоматики сказывается посыл — устал/ла все на себе тащить. Слишком большой груз навалился.Иногда дает сбой ЖКТ, особенно, если вы часто себе говорите: как меня от всего этого тошнит! Замечали за собой такое?Ну и в добавок ко всему могут напомнить о себе хронические заболевания. Сказывается общая перегрузка и снижение иммунитета.