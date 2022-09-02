Кофе: за или против?

«Кофейные зерна в оболочке содержат кофеин. Это он бодрит и придает энергии, увеличивая выброс кортизола. Если человек не в хроническом стрессе, то бодрость он почувствует. А если организм в хроническом стрессе и недосыпе, скорее всего будет обратный эффект от кофе», — отмечает эксперт.

Врач-терапевт Наталья Кондакова рассказала о положительных и отрицательных свойствах кофе с точки зрения его влияния на наш организм.⠀Так происходит, поскольку из-за постоянного стресса резервы кортизола уже и так израсходованы. Поэтому при синдроме уставших надпочечников пить кофе нежелательно. Тем более в больших дозах.Никакой бодрости и прилива энергии он вам не даст, а наоборот — вы почувствуете еще большую сонливость.Кроме кофеина, в зернах кофе можно найти полезные эфирные масла. Они оказывают благотворное влияние на нашу печень.Но «достать» из кофейных зерен эти масла можно только одним способом — нужно варить свежемолотый кофе на медленном огне в течение нескольких минут.То есть приготовлением с помощью кофемашины пользу от эфирных масел не получить. Растворимый кофе такими полезными свойствами тоже не обладает.Также эксперт отмечает, что кофе из кофемашины не очень полезен для здоровья. Потоки пара «выгоняют» в чашку кофейные кислоты, которые закисляют организм, а это не полезно от слова совсем.Стоит помнить о том, что кофе не стоит употреблять людям, которые страдают рефлюкса, гастрита.