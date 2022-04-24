Как пить кофе без вреда для организма?

«Кофе действительно бодрит и повышает тонус, но следует знать, что сам по себе кофеин источником энергии не является. В отличии от глюкозы или жирных кислот», — отмечает эксперт.

Сложно найти человека, который не пьет кофе. Этот напиток бодрит, помогает проснуться с утра, придает сил и снимает сонливость в течение дня. Насколько кофе вреден или полезен на самом деле?В стандартной чашке кофе содержится около 220 мл воды и примерно 85 мг кофеина. Если вы любите американо, то ваш допустимый суточный максимум 2-3 чашки.При этом кофе повышает давление, кислотность желудка, обезвоживает, увеличивает уровень тревожности (из-за скачков кортизола и адреналина), сбивает режим сна и мешает усвоению микроэлементов. А еще вызывает зависимость.Неужели есть основания отказываться от кофе совсем? Необязательно. Старайтесь пить любимый напиток с 12 до 15 часов (при условии, что пробуждаетесь не позднее 8 утра). В это время повышение кортизола не принесет вреда организму.Также разграничивайте кофе с приемами пищи, иначе содержащиеся в ней полезные нутриенты будут усваиваться хуже. Не помешает выяснить ваш метаболизм в отношении кофеина.Здесь все просто — можно сдать генетический тест, а можно проследить, как быстро после чашки кофе вы идете в туалет. Если быстро — то все в порядке, кофеин не задерживается в организме надолго.И, конечно, всегда выбирайте только качественный кофе и запивайте его чистой водой. Из-за того, что кофе является продуктом обжарки, то есть горения, можно сказать, что это токсин. Вода поможет его эффективнее вывести.