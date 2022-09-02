Врач перечислила продукты, которые могут привести к потере зрения - покупаются в 99% семей

«Это основная причина потери зрения у пожилых людей», - сказала Захарова специально для МедикФорум. «Эти типы углеводов перевариваются слишком быстро, вызывая всплеск уровня сахара в крови».

Что еще предлагает врач?

«Это увеличение соли в конечном итоге приведет к высокому кровяному давлению. В ваших глазах это может вызвать гипертоническую ретинопатию; повреждение кровеносных сосудов, которое может привести к нечеткому или потере зрения», - объясняет доктор.