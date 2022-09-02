Врач перечислила продукты, которые могут привести к потере зрения - покупаются в 99% семей
Большинство семей покупают ингредиент, связанный с развитием возрастной дегенерации желтого пятна (AMD) — «основной» причины потери зрения у пожилых людей.
Процессу зрения могут помешать многие факторы, например, возраст. Тем не менее, диета также может играть роль в потере зрения, и есть некоторые удивительные ассоциации.
По словам семейного врача Татьяны Захаровой, простые углеводы, такие как те, что содержатся в белом хлебе и макаронах, связаны с более высоким риском развития возрастных заболеваний, связанных с дегенерация желтого пятна.
«Это основная причина потери зрения у пожилых людей», - сказала Захарова специально для МедикФорум. «Эти типы углеводов перевариваются слишком быстро, вызывая всплеск уровня сахара в крови».
Ассоциация с белым хлебом вызывает особое беспокойство, учитывая, насколько популярна эта еда в России.
Согласно последним оценкам, хлеб покупают 99,8% домохозяйств. Конечно, многие люди едят более здоровые виды хлеба, например цельнозерновой.
Тем не менее, по оценкам, от 60 до 70 процентов хлеба белый, а бутерброды составляют 50 процентов от общего потребления хлеба. Чтобы избежать риска для зрения, врач посоветовала заменить белый хлеб и макароны на цельнозерновые.
Что еще предлагает врач?
Крайне важно сократить потребление обработанного мяса, потому что «обработанное мясо, включая хот-доги, бекон и мясные деликатесы, содержит много натрия.
«Это увеличение соли в конечном итоге приведет к высокому кровяному давлению. В ваших глазах это может вызвать гипертоническую ретинопатию; повреждение кровеносных сосудов, которое может привести к нечеткому или потере зрения», - объясняет доктор.
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