Почему полезно пить много воды при похудении?

«Вода увеличивает расход калорий. Достаточно выпить 500 мл обычной чистой воды (около двух стаканов), и уже через 10 минут скорость метаболизма увеличивается на 30%, причём эффект продлится не менее часа», — говорит эксперт.

О пользе воды знают все. Без соблюдения питьевого режима и баланса не приходится говорить о хорошем самочувствии и активном долголетии. Но, оказывается, что с помощью воды еще можно и худеть!Если в течение дня просто выпивать, как минимум, два литра воды — это равносильно расходованию около 100 килокалорий. Без физической нагрузки. Просто за счет потребления воды.Расход 100 ккал можно получить за 30 минут спокойного плавания в бассейне или, например, за 40 минут пешей прогулки. Неплохой результат, правда?При похудении эксперт рекомендует отдавать предпочтение холодной воде, так расход калорий будет немного больше. Объяснение довольно простое и понятное: организм будет тратить дополнительную энергию на «подогрев» воды и таким образом расходовать лишние калории.Еще один плюс потребления воды — если вы удовлетворяете чувство жажды именно водой, значит, вы не удовлетворяете ее другими, более калорийными напитками (сладкой газировкой, соком и так далее). То есть общее количество потребленных калорий за сутки в сумме будет ниже. При снижении веса это важно.Кроме того, вода способна уменьшать аппетит. Возьмите этот лайфхак на заметку. Хотите есть — сначала выпейте воды, а уже потом садитесь за стол. Так вы гарантированно съедите меньше.