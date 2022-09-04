Глубокий вдох: почему сложно дышать?

«Желудок и пищевод могут давить на диафрагму снизу и мешать полному вдоху, если их тонус и моторика не в порядке. Диафрагма — это мышца, которая разделяет живот на две части. Она может работать неправильно и тогда глубоко вдохнуть не получится», — говорит эксперт.

Вдох на все легкие дарит бодрость, повышает настроение, потому что глубокое полноценное дыхание увеличивает поступление кислорода и питание всех тканей и органов.Почему же иногда не получается сделать такой глубокий вдох?Препятствовать глубокому дыханию могут и сами легкие. Если они не совсем здоровы (например, в них есть скопления пыли или смол от курения или вредного производства). Также такие осложнения могут возникать после перенесенного ковида.Тяжесть в дыхании иногда связана с некачественной работой мышц грудной клетки. Они могут быть ослабленными из-за болезни, плохой иннервации и так далее.К дискомфорту во время дыхания приводят также патологии головного и спинного мозга.Спровоцировать сбои в дыхании могут и наши эмоции: депрессивные состояния, панические атаки.