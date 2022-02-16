Эксперт развенчал популярные мифы о грыжах

Миф №1: чем больше размер грыжи, тем она опаснее.





Миф №2: Избавиться от болей поможет баня.

Миф №3: грыжу нужно обязательно оперировать.

Миф №4: после операции боли в спине полностью исчезают.

Миф №5: мануальныий терапевт вправит грыжу.

Миф №6:после операции по удалению грыжи, можно сразу вернуться к привычной жизни.

По словам эксперта, в обществе существует достаточно большое количество слухов относительно межпозвоночных грыж. Шесть из них получили наибольшую распространённость.значение имеет размер позвоночного канала и место локализации. Если каналы узкие и грыжа выходит в сторону нервного корешка, то даже небольшая, она будет станет причиной боли и дискомфортасухой прогрев действительно может снизить интенсивность боли. Однако в бане вода представлена в виде пара, за счет чего создается избыток влаги, который приводит к увеличению отека в области межпозвонковой грыжи и боль усиливается.показанием для хирургического вмешательства является интенсивное воздействие грыжи на нервные структуры, что приводит к нарушению иннервации и атрофии мышц. В 90% случаев операция не требуется, а лечение сводится к консервативной терапии, плаванию, ЛФК, лечебным ваннам и физиотерапии.если болезненные ощущения были вызваны защемлением нерва, операция может улучшить состояние пациента. Если же боль не прошла - проблема была не в грыже, а диагноз был поставлен неправильно.процедуры на приеме мануального терапевта прорабатывают мягкие структуры возле позвоночника и способствую улучшению подвижности и функционалу позвонков, поэтому возможность восстановления самого организма увеличивается.в течение нескольких месяцев после операции, пациенту необходимо соблюдать специальный ортопедический режим (отказаться от занятий спортом, поднятия тяжестей и т.д.). Нарушение рекомендаций врача чревато повторным формированием грыжи на том же самом месте.