Эксперт развенчал популярные мифы о грыжах
Мануальный терапевт Владимир Эни-Олорунда перечислил самые распространенные заблуждения о грыжах.
По словам эксперта, в обществе существует достаточно большое количество слухов относительно межпозвоночных грыж. Шесть из них получили наибольшую распространённость.
Миф №1: чем больше размер грыжи, тем она опаснее.
Миф №2: Избавиться от болей поможет баня.
На самом деле: сухой прогрев действительно может снизить интенсивность боли. Однако в бане вода представлена в виде пара, за счет чего создается избыток влаги, который приводит к увеличению отека в области межпозвонковой грыжи и боль усиливается.
Миф №3: грыжу нужно обязательно оперировать.
На самом деле: показанием для хирургического вмешательства является интенсивное воздействие грыжи на нервные структуры, что приводит к нарушению иннервации и атрофии мышц. В 90% случаев операция не требуется, а лечение сводится к консервативной терапии, плаванию, ЛФК, лечебным ваннам и физиотерапии.
Миф №4: после операции боли в спине полностью исчезают.
На самом деле: если болезненные ощущения были вызваны защемлением нерва, операция может улучшить состояние пациента. Если же боль не прошла - проблема была не в грыже, а диагноз был поставлен неправильно.
Миф №5: мануальныий терапевт вправит грыжу.
На самом деле: процедуры на приеме мануального терапевта прорабатывают мягкие структуры возле позвоночника и способствую улучшению подвижности и функционалу позвонков, поэтому возможность восстановления самого организма увеличивается.
Миф №6:после операции по удалению грыжи, можно сразу вернуться к привычной жизни.
На самом деле: в течение нескольких месяцев после операции, пациенту необходимо соблюдать специальный ортопедический режим (отказаться от занятий спортом, поднятия тяжестей и т.д.). Нарушение рекомендаций врача чревато повторным формированием грыжи на том же самом месте.
Владимир Эни-Олорунда
Здоровье
Мануальный терапевт, вертебролог, рефлексотерапевт, физиотерапевт, гирудотерапевт, массажист
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