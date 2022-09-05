Эксперт назвала самую распространенную причину смертности

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сосуды

Первое место среди причин смертности в России занимают сердечно-сосудистые заболевания. Это значит, что они нуждаются в серьезной профилактике на протяжении всей жизни.

Доктор Светлана Ищенко рассказала, с помощью каких продуктов можно влиять на состояние сосудов и профилактику патологий сердца.

«Наиболее очевидный способ повлиять на ситуацию — через еду. Мы — то, что мы едим! Собрала список продуктов, которые оказывают самое ощутимое оздоровление нашим сосудам и сердцу», — говорит эксперт.

На первом месте рыба, особенно жирная морская. Не обязательно дорогой лосось, можно и более бюджетные варианты — сельдь, минтай. В рыбе содержатся полезные жирные кислоты, омега-3, которые помогают снизить показатели «плохого» холестерина и поднять «хороший». Кроме того, рыба — это источник белка.

Дополнительным источником полезных жиров для нашего организма являются орехи. Можно самые доступные — грецкие. Желательно, чтобы орехи в небольшом количестве присутствовали на столе каждый день. Перед употреблением обязательно их замачиваем.

Крайне полезная для сосудов и сердца специя — куркума. Ее вкус хорошо сочетается с мясом и овощами. Содержащийся в этой приправе куркумин работает, как природное противовоспалительное средство, сокращает риск повреждения стенок сосудов. Сочетая куркуму с перцем, можно в разы увеличить ее полезные свойства.

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Ешьте каши из цельнозерновых круп. Самая обычная овсянка, которую все мы знаем с детства, тоже относится к таким крупам. Главное выбрать правильную — не из пакетика, быстрого приготовления, а требующую варки!

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Клетчатка, содержащаяся в овсянке и других крупах, благотворно влияет на состояние сосудов, препятствуя утолщению их стенок.
Светлана Ищенко
Светлана Ищенко
Здоровье
Врач-инфекционист, натуропат
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Теги : Светлана Ищенко, сосуды, профилактика сердечных патологий