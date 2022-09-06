Пандемия изменила отношение людей к времени
В первые недели пандемии многие люди потеряли счёт времени. К такому выводу пришли американские психологи.
Новое исследование показывает, что в самом начале пандемии большинство американцев столкнулись с специфическими искажениями в восприятии времени, которые характерны для периодов серьёзных травмирующих событий. Потерявшие чувство времени люди подвергаются большему риску психических расстройств вроде депрессии и тревожных состояний. Отслеживание таких временных искажений помогает получить своевременное лечение тем, кто в нём нуждается.
Итоги исследования основаны на опросе 5 661 взрослого человека о его психическом здоровье в периоды марта-апреля и сентября-октября 2020 года. Люди рассказывали о своём опыте контакта с коронавирусом, стрессовых жизненных событиях, различных прочих факторах, влияющих на стресс. При вопросе о восприятии времени более чем у 65% были установлены искажения даже через 6 месяцев после начала пандемии.
Более половины опрошенных чувствовали, что время сильно ускоряется или, наоборот, сильно замедляется. Около 46% не знали точного времени или дня недели, а 35% столкнулись с серьёзными проблемами с короткой памятью. Причём временные искажения были более заметны у женщин, чем у мужчин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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